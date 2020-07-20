Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü

Zonguldak'da yüzerek karaya çıkan yaban domuzu, saldırganlaştığı gerekçesiyle çevredeki vatandaşlar tarafından vurularak öldürüldü.

20.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:31

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu, saldıganlaştığı iddiasıyla çevredekiler tarafından vurularak öldürüldü.

İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti

CAN HAVLİYLE KARAYA ÇIKTI

Alaplı ilçe merkezinde bulunan balıkçı barınağında bulunan balıkçılar, su içinde yaban domuzunun yüzdüğünü fark etti. Bir süre kendi etrafında yüzen yaban domuzu, ardından teknelerin arasından karaya çıktı.

SALDIRGANLAŞINCA ÖLDÜRÜLDÜ

Barınak içinde koşturan yaban domuzu, paniğe neden oldu. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırganlaştığı belirtilen yaban domuzu vurularak öldürüldü.

Yaban domuzunun karaya çıktığı andan kareler;