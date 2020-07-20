Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Zonguldak'da yüzerek karaya çıkan yaban domuzu, saldırganlaştığı gerekçesiyle çevredeki vatandaşlar tarafından vurularak öldürüldü.
20.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:31
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu, saldıganlaştığı iddiasıyla çevredekiler tarafından vurularak öldürüldü.
CAN HAVLİYLE KARAYA ÇIKTI
Alaplı ilçe merkezinde bulunan balıkçı barınağında bulunan balıkçılar, su içinde yaban domuzunun yüzdüğünü fark etti. Bir süre kendi etrafında yüzen yaban domuzu, ardından teknelerin arasından karaya çıktı.
SALDIRGANLAŞINCA ÖLDÜRÜLDÜ
Barınak içinde koşturan yaban domuzu, paniğe neden oldu. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırganlaştığı belirtilen yaban domuzu vurularak öldürüldü.
Yaban domuzunun karaya çıktığı andan kareler;