  

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz...

01.10.2020 14:33 | Güncelleme: 01.10.2020 14:36

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz."

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