Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı

Bulgaristan'daki Trakya Otobanı üzerinde kontrolden çıkan tır, ters şeride girerek 5 aracı biçti. Araçların hurdaya döndüğü kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

12.07.2020 23:52 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:57

Bulgaristan'da Trakya Otobanı üzerinde kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.

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TIRDA YANGIN ÇIKTI, ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Bulgaristan'daki Trakya Otobanı üzerinden Burgaz şehri istikametine giden tır kontrolden çıkarak, ters şeride girdi. Ters şeride giren tır 5 aracı biçti. Kazanın ardından tırda yangın çıkarken, araçlar hurdaya döndü.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ İSE YARALANDI

Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.