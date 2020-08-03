Son dakika haber | Bodrum katta çıkan yangında bir bebek öldü, ağabeyini komşular kurtardı
Son dakika güncel haberine göre HATAY'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında evde yalnız olduğu öğrenilen 1 yaşındaki Alpay bebek hayatını kaybederken, ağabeyi 4 yaşındaki Yusuf Mutlu, vatandaşların demir korkuluğu kırmasıyla kurtarıldı.
HATAY'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında evde yalnız olduğu öğrenilen 1 yaşındaki Alpay bebek hayatını kaybederken, ağabeyi 4 yaşındaki Yusuf Mutlu, vatandaşların demir korkuluğu kırmasıyla kurtarıldı.
İlçedeki Serinyol Mahallesi Şefik Seyfettin Bulvarı üzerinde bulunan Yıldız Apartmanı'ndaki İmran-Hasan Mutlu çiftinin oturduğu bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığı evde yalnız olduğu öğrenilen çiftin çocukları Yusuf ile Alpay için komşuları yardıma koştu. Vatandaşlar evin pencerelerindeki korkulukları kırarak çocukları kurtarmaya çalıştı. Yusuf'u alevlerin arasından kurtaran vatandaşlar, Alpay bebeğe ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.