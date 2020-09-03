Eczacılardan Omega 3 uyarısı: Çok ucuzsa ayçiçek yağıdır

COVİD-19 vakalarının dünyadaki hızlı artışı, sonbahar-kış döneminde mevsimsel hastalıkların görülecek olması, 21 Eylül'de yüz-yüze eğitimin başlayacak olması, ailelerin çocuklarının bağışıklık sistemi ile ilgili endişelerini artırdı. Uzmanlar, çocuklarının bağışıklığını güçlendirmek için alınan balık yağı konusunda uyarıda bulunuyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cihan Avaroğlu, "Balık yağının havadaki oksijenle birleşmesiyle oksidasyon oluşur. Koku ve içeriği değiştiren, etkinliğinin azalmasına neden olan bu durumu önlemek için kullanırken oksijenle temas etmemesi önemlidir" diyor. Uzman Eczacı Levent Gökgünneç ise Omega 3'ün güvenilir olanını bulmanın zorlaştığına dikkat çekiyor; "'Omega 3 satıyorum' diyen çok sayıda markanın içeriğinde Omega 3 yok. Omega 3, EPA-DHA söz konusu olduğunda biraz pahalı bir ham maddeler dolayısıyla çok ucuz olduğunda bilinmelidir ki ayçiçek yağı alınması ihtimali yüksektir."

"OKSİDASYONA DİKKAT"

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cihan Avaroğlu, balık yağı ve oksidasyon konusunun geçmişinin aslında uzun yıllara dayandığını söyledi. Konu ile ilgili olarak Dr. Cihan Avaroğlu şunları söyledi:

"İzlanda, Güney Kore, Yeni Zelenda, Avusturalya'da yapılmış çok sayıda bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre; uzun zincirli ve doymamış yağ asitleri olan Omega 3 balık yağları oksidasyona daha da yatkındır. Ayrıca Omega 3 balık yağlarında raf ve kullanım ömrü arasındaki fark gözden kaçırılmamalıdır. Üretim aşaması tamamlanan ürünün son kullanıcıya kadar olan sürede değer kaybına uğramaması, tüketicinin kullanmaya başladığı andan itibaren ürünün bitimine kadar olan sürede de etkinliğini yitirmemesi gerekir. Oysa balık yağlarında tüketicinin kapağı açması ile birlikte oksidasyon başlar. Kaldı ki bir kere açılıp, bırakılmaz, günlük olarak kullanılır. Bu durum göz önüne alındığında Omega 3 balık yağlarının ne kadar hızlı oksidasyona uğrayarak renk, koku, görünüm, tat ve içerik olarak değişime uğrayacağı aşikardır. Yaklaşık 20-24 günde değerlerde bozulma başlar. Doğal olarak da çocuk içmek istemez. Bu nedenle güncel teknolojilerle üretilmiş, tek tek paketli formlar tercih edilmelidir."

"ÇOK UCUZSA AYÇİÇEK YAĞI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Uzman Eczacı Levent Gökgünneç tüketiciyi bilinçli olması konusunda uyardı. Gökgünneç, "İnsan hayatının her döneminde Omega 3 farklı bir rol üstlendiği için takviye şarttır. Ancak Omega 3 söz konusu olduğunda dünya pazarında bir kirlilik yaşanıyor. Eczaneden güvenilir olanı bulup, almak zorlaştı. 'Omega 3 satıyorum' diyen çok sayıda markanın içeriğinde Omega 3 yok. Omega 3, EPA-DHA söz konusu olduğunda biraz pahalı bir ham maddeler dolayısıyla çok ucuz olduğunda bilinmelidir ki ayçiçek yağı alınması ihtimali yüksektir. Üzerinde 1000 miligram yazdığında arkasını çevirip bakmak gerekir. Çünkü balık yağında önerilen oran 250-300 miligram EPA-DHA düzeyinde yoğunlaşmıştır. Buna dikkat etmek gerekir" dedi.