Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı

Lübnan'ın başkentinden yaşanan patlamaya hazırlıksız yakalanan çiftlerden biri de Emmanuelle ve Edmond Khnassier çifti oldu. Doğum yapmak için hastaneye giden kadının doğumu patlamaya denk gelince çift korku dolu anlar yaşadı. Yaşananlar Edmond Khnassier'in cep telefonundan kaydedildi. Anne ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastanenin kullanılamaz olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beyrut'ta meydana gelen patlama esnasında Emmanuelle Khnassier, El Rum Hastanesi'nde doğum yapıyordu. Talihsiz kadının kocası, yaşanan patlamayı ve korkuyu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DOĞUMU KAYDA ALMAK İSTERKEN PATLAMAYI ALDI

Doğumu kayda almak isteyen Emmanuelle'nin eşi Edmond Khnassier tarafından çekilen görüntülerde, şiddetli patlamanın yaşandığı anlar kayıtlara geçti. Patlamanın şiddetiyle doğumhanede ve hastanede büyük hasar meydana geldi.

ANNE VE BEBEK İYİ

Patlama sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad dün yaptığı açıklamada, El Rum Hastanesi'nin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirmişti.