Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, benzine 11 kuruş, motorine 10 kuruş, LPG'ye ise 32 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak. 29 Haziran tarihinde benzine 12 kuruş, motorine ise 17 kuruş zam gelmişti.

BENZİN, MOTORİN VE LPG KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,23 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,17 liradan 6,28 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,36 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı da 5,87 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,72 liradan 5,82 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 5,92 liraya çıkacak.

LPG'nin litresi İstanbul'da 3,56 liradan satılan 3,88 liraya, Ankara'da 3,58 liradan 3,90 liraya, İzmir'de 3,50 liradan 3,82 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.