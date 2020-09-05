Erdoğan'ın Toparlayın götürün talimatına rağmen asker uğurlama törenleri devam ediyor

Ankara'da, asker uğurlaması nedeniyle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) yapılan eğlencelerde koronavirüs tedbirleri unutuldu. Polis ekipleri, kalabalığa anons yaparak kontrolsüz eğlenceleri sonlandırdı.

Ankara'dan ayrılan askerlik yükümlüleri, akşam saatlerinde AŞTİ'de aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk meydana geldi. Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı.

AĞIZLARINDA MASKE DE YOKTU

Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü. Sosyal mesafenin ortadan kalktığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olduğu görüldü.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi. Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı.

ERDOĞAN "TOPARLAYIN GÖTÜRÜN" DEMİŞTİ

Uzmanların ve yetkililerin tüm uyarılarına rağmen devam eden maskesiz ve sosyal mesafesiz asker uğurlamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada "Valime de söyledim, 'Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün' dedim" ifadelerini kullanmıştı.