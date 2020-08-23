Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu

Denizli'de, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, sulama kanalına düştü. Otomobil içerisinden yara almadan kurtulan sürücünün yardımına mahalle muhtarı Hasan Koç yetişti. Muhtar suya girerek bir kepçe yardımıyla aracı dereden çıkarırken ortaya ilginç görüntüler çıktı. Mahalleli 'helal olsun' sloganlarıyla muhtara destek oldu.

Olay, Çivril ilçesi Kocayaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile araziye giden bir vatandaş, çakıllı toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düştü. Otomobil içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.

OLAYI MUHTAR GÖRDÜ

O sırada sulama çalışması yapmak üzere yoldan geçen mahalle muhtarı Hasan Koç, otomobilin sulama kanalında olduğunu görünce durdu. Vatandaşın durumunu anlatmasının ardından çevredeki vatandaşlar ile birlikte otomobili su kanalından çıkarmak istediler.

KEPÇENİN UCUNA OTOMOBİLİ BAĞLADILAR

Muhtar Koç, üstünü çıkararak mahallenin sulama birliğine ait olan kepçesiyle sulama kanalına girdi. İlginç anların yaşandığı o sıralarda mahalle muhtarı otomobili kurtarmak için kepçenin uç kısmına zincir taktı ardından diğer ucunu ise otomobile bağladı. Bir süre otomobili sulama kanalından kurtarmak için çalışan mahalle muhtarı, çevredeki vatandaşların yardımı ile aracı çıkardı.

'MUHTAR GÖREVİNİN BAŞINDA, HELAL OLSUN SANA MUHTAR'

Kurtarma çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşlar muhtarı bir yandan tebrik ederek, 'muhtar görev başında, helal olsun muhtar sana" sözleri ile seslendiler.

Sürücü ise 'Allah razı olsun' diyerek teşekkür etti. Aracın kurtarılma anını ve mahalle muhtarı Koç'un üzerini çıkartarak, kaza yapan vatandaşına yardımı ise vatandaşların cep telefonu ile anbean görüntüledi.