Alkollü sürücü, aracını yol ortasında bırakıp polisten kaçmaya çalıştı

Erzincan'da aşırı alkollü halde aracını yol ortasında bırakıp kaçmaya çalışan vatandaşı, polis kısa sürede yakaladı. Sarhoş vatandaşın az daha bir aracın aldığı ve ayakta durmakta zorlandığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, Erzincan merkez Nerim Tombul Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polisi görünce aracını yol ortasında bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli kısa süreli kovalamaca sonrasında yakalandı.

AZ DAHA EZİLİYORDU

Aşırı alkollü olduğu ve ayakta durmakta güçlük çektiği kameraya yansıyan şahıs yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktan son anda sürücünün frene basmasıyla kurtuldu.

BİBER GAZI KULLANILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıs ters kelepçe yapıldıktan sonra polis aracına bindirildi.

Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.