Anahtarlık görünümlü suikast silahı ele geçirildi

Gaziantep'te polisin şüphelendiği kişinin üzerinden, anahtalık şeklinde silah çıktı.

24.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:37

Gaziantep'te polisin şüphelendiği kişinin üzerinden, içinde iki mermi ile ateşlemeye hazır halde suikast silahı ele geçirildi.

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ANAHTARLIK ŞEKLİNDE SUİKAST SİLAHI

Polis durumundan şüphelendiği bir şahsı Şahinbey ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde durdurarak üzerinde arama yaptı. Yapılan arama sonucu görünüm olarak anahtarlığa benzeyen suikast silahı ele geçirildi. Silah üzerinde yapılan incelemede ise içinde ateşlemeye hazır iki mermi olduğu belirlendi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.