ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin'in 46 yaşındaki siyahi vatandaş George Floyd'u diziyle dakikalarca boğazına basarak öldürmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde şiddet artıyor. Yağma ve kundaklama eylemlerine dönüşen protestoların şiddeti her geçen gün artarken; Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Washington sokaklarındaki polis hatlarını ziyaret etti. Milley, "Herkesin protesto etmeye hakkı vardır, ancak barışçıl protestolara" dedi.

TRUMP ASKERİ KOMUTA MERKEZİ OLUŞTURULMASINI İSTEDİ

ABD'de 25 Mayıs'ta George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesinin ardından ülke çapında başlayan ve kontrolden çıkan eylemler nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, protesto ve ayaklanmaların artmasına yanıt vermek için protestocularla mücadele eden yerel yönetimlere konuşlandırılması için askeri bir 'komuta merkezi' oluşturulması emrini vermişti.

GENEL KURMAY BAŞKANI SOKAKLARDAKİ ORDUYU DENETLEDİ

Bunun ardından Beyaz Saray basın sekreteri Kayleigh McEnany'ın yanı sıra Savunma Bakanı Mark Esper, Adalet Bakanı William Barr ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Washington sokaklarındaki polis hatlarını ziyaret etti. Durumu gözlemlediğini ve başkent Washington'da görevlendirilen Ulusal Muhafız birliklerini kontrol ettiğini söyleyen Genelkurmay Başkanı Milley, "Herkesin protesto etmeye hakkı vardır, ancak barışçıl protestolara" ifadelerini kullandı.