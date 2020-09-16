Son dakika haber! 30 metre yükseklikteki kayalıklardan atlayan Şükrü, öldü

SİVAS'ta çıktığı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atlayan Şükrü E. (17), hayatını kaybetti.

Olay, Kılavuz Mahallesi, Yukarı Tekke Mezarlığı kayalıklarında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bunalıma girdiği belirtilen Şükrü E, mezarlık arkasında bulunan ve sıklıkla intihar girişimlerinin yaşandığı kayalıkların bulunduğu bölgeye geldi. Buradan kendini boşluğa bırakan Şükrü E., yaklaşık 30 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Eskicinin intiharına tanıklık eden çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şükrü E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şükrü E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Sivas