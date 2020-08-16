Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Numanoğlu Sitesi'nde meydana gelen olayda, 14 katlı apartmanın 13'üncü katında ailesi birlikte yaşayan Hüseyin Meriç Yiğit, iddiaya göre balkonda oturduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Meriç Yiğit'in öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.