Son dakika gündem: Ordu'da arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika habere göre Ordu'nun İkizce ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

16.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:18

Ordu'nun İkizce ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti

Alınan bilgiye göre, Yukarı Karlıtepe Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde, Ramis T. ile kuzeni Hüseyin T. arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramis T, Hüseyin T'ye tabancayla ateş etti. Bu sırada bahçede bulunan Saadet T. ve Muhammet T'ye de seken kurşunlar isabet etti.

Kaçan Ramis T, evin önünde patoza fındık veren kardeşi Mehmet T'nin yanına gitti.

Ramis T, tabancayla kardeşi Mehmet T. ile patoz sahibi Emre Keş ve harmandaki kuzeni Ersin T'yi de vurdu.

Mehmet T. ve Hüseyin T. olay yerinde öldü, diğer 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaçan Ramis T'nin yakalanması için çalışma başlattı.