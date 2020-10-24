Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından açıklamada bulunan CHP Basın Birimi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Kovid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifa diliyorum. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyorum." ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN VİDEOLU AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Beldiyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. Açıklamanın hemen ardından İmamoğlu hastaneden yayınladığı video ile dün gece 38 derece ateşle hastaneye gittiğini söyledi. Burada yapılan test sonucunun pozitif çıktığını aktaran İBB Başkanı, "Sıklıkla test olan birisiyim. En son çarşamba günü test olmuştum sonuç negatif çıkmıştı. Ama dün akşam saat 21:00 sıralarında ateşim yükseldi ve 38 dereceyle hastaneye gelince dün akşamı hastanede geçirdim" demişti.

"HAYIRLISIYLA SAĞLIMIZA KAVUŞACAĞIZ"

İmamoğlu, bugün itibariyle testin pozitif olduğu yönünde rapor oluşturulduğunu aktarmış ve "Şu an aslında iyiyim. Ateşim fena değil, süreç devam ediyor. Tıbbi anlamda negatif olarak yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlımıza kavuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.