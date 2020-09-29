Ermeni askerlerinin cephede Bizi burada yalnız bıraktılar diyerek ağladığı anlar kameraya yansıdı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından, Azerbaycan ordusu saldırılara karşılık verdi. Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin, "Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin" çığlıkları kameraya yansıdı.

"BİZİ BURADA YALNIZ BIRAKTILAR" DİYEREK AĞLADI

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan sınırına yönelik düzenlediği saldırıların ardından Azerbaycan ordusu, karşılık verdi. Azerbaycan medyası tarafından servis edilen haberde, Azerbaycan ordusunun açtığı ateş altında kalan Ermeni askerlerinin, "Bizi burada yalnız bıraktılar" diyerek ağladığı an kameraya yansıdı.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Son olarak iki tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun, imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı başarıyla devam ediyor.