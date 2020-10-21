Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi

Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, kış aylarının gelmesiyle birlikte grip aşısına olan talep de ciddi şekilde arttı. Grip aşısı Türkiye'ye gelirken,"Charlson Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulup ancak bir puanlama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabileceği öne sürüldü.

Vatandaşlar bu iddianın üzerine aşı olup olamayacağını merak ederken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek.