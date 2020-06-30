Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son dakika: Giresun'un Bulancak ilçesinde 4 gün önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu.
30.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:20
Bulancak ilçesinde 27 Haziran günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur'dan maalesef acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni aramaların 4. gününde evlerinin 1 kilometre uzağındaki dere yatağında bulundu.
ABD'de polisler, aracı göstericilerin üzerine sürdü, polis şefi ise doğru olanın yapıldığını söyledi
İcilli köyünde 27 Haziran cumartesi günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi arama çalışmalarında bugün dördüncü güne girilmişti.
106 HEKTARLIK ALAN TARANMIŞTI
Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat, AFAD, AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine Samsun ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri de katılırken, toplamda 106 hektar alanda tarama yapılmıştı. İkranur Tirsi'ye ait herhangi bir iz veya bulguya rastlanamazken, bugün dere kenarında arama çalışmalar sürüyordu.