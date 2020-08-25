Son Dakika: Giresun'da sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek

İki gün önce Giresun'da yaşanan ve 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketinin yaraları sarılmaya başlandı. Birçok evin ve iş yerinin hasar gördüğü kentte, vatandaşları rahatlatacak açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez, afet bölgesindeki vatandaşların ilçe ve köyler dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatının erteleneceğini açıkladı.

Sel bölgesini ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"Ümidimiz en kısa süre içerisinde hayatın normalleşmesine katkı sağlayacak olan elektrik hizmetini süratle vatandaşlarımıza kazandırmaktır. Afet bölgesindeki vatandaşlarımızın ilçelerimiz ve köylerimiz dahil elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatını erteliyoruz.

"ELEKTRİK PANOLARINDA CİDDİ HASARLAR VAR"

Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketinin ekipleri şu anda ilçe merkezine geçici olarak enerji verebilmek için gayret sarf ediyor, çalışmaları da yerinde görmüş olduk. Burada daha önce elektrik altyapısını yer altına almıştık, tabii ortada 3 metreye varan hafriyat olduğu için taş, toprak, yerin altındaki şebekeyi çalıştırmak kısa vadede mümkün değil. Bir taraftan iş yerlerinin ve binaların elektrik panolarında da ciddi hasarlar var, onların temizlenmesi lazım. Bu molozların tahliyesi gerekiyor ama geldiğimiz nokta sevindirici. Bu molozlar kalkar kalkmaz da zaten geçici olarak elektrik vermeye başlayacağız.

"2 BİN 600 ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİK"

Olay anı itibarıyla yaklaşık 20 bin abonenin elektriği kesilmişti, Dereli'de bugün itibarıyla 2 bin 600 abonenin elektriği kesik. Bunun da yaklaşık 1700-1800'ü Dereli merkezde, diğerleri de muhtelif köylerimizde."