Son dakika! Gaziantep'te zincirleme trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kaza anı kamerada

Gaziantep'te zincirleme trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı...Kaza anı kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te, iki kişi, kaza yapan araçlarını kontrol ederken hızla gelen başka bir aracın altında kaldı. Feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Gaziantep'te, dün gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Karataş-Üniversite güzergahında yol ortasında durup sokaktan geçenlere bir şeyler soran bir araç, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Zincirleme kaza sonrası olaya karışan araç sahiplerinden iki kişi, araçlarındaki hasarı kontrol ederken cadde üzerinden hızla gelen başka bir aracın altında kaldı. Feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde, caddenin üst tarafından hızla gelen ve duramayan Citroen marka otomobil, yaşanan zincirleme kaza sonrası Tofaş marka araçlarını kontrol eden iki kişiyi altına alarak tramyav yoluna girdi. O anlarda tramvay yolunda herhangi bir tramvayın olmaması ise faciayı önledi.