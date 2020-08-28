Gaziantep'te palet fabrikasında yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Gaziantep'te bir palet fabrikasında, kaynak yapılırken kıvılcımların paletlere sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran yangına 10 itfaiye ekibi müdahale ediyor.
28.08.2020 20:08 | Son Güncelleme: 28.08.2020 21:01
Gaziantep'te bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Yukarı Beylerbeyi Mahallesi'nde bulunan palet fabrikasında, kaynak yapılırken kıvılcımların paletlere sıçraması sonucu yangın çıktı.
YANGIN TÜM FABRİKAYI SARDI
Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 ekip müdahale ediyor.