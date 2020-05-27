Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı

Bu sezon kadrosunu yerli oyuncularla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki stoperini de transfer gündemine aldı. Mert Hakan, Emre Kılınç, Semih ve Oğulcan hamleleri ile transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray'ın, yerli olarak yeni gözdesinin Cenk Özkaçar olduğu ortaya çıktı.

Marcao-Luyindama ikilisinin bu sezon ya da seneye Galatasaray'a para kazandırarak transferlerine onay verilmesi planlanırken stopere de genç bir oyuncu takviyesi düşünülüyor.

TERİM ONAYLARSA DÜĞMEYE BASILACAK

Sol ayaklı, süratli ve fizik gücü kuvvetli olarak görülen Cenk ile ilgili sarı kırmızılılarda 'Ozan Kabak' örneğinde olduğu gibi potansiyelli gençlere şans verip iyi bir noktaya gelmelerini sağlayan Fatih Terim faktörü ile birlikte gelişime açık ve potansiyeli olan bir stoper olduğu görüşü hakim. Terim'in de forma giydiği tüm maçlar ile birlikte 19 yaşındaki futbolcuyu mercek altına aldığı öğrenildi.

Genç oyunculara şans vermesiyle tanınan Terim'in kesin onayı ile birlikte Galatasaray'ın Altay kulübü ile de görüşeceği ve İzmir ekibi ile 1 yıl daha kontratı olan futbolcu için temas kuracağı belirtildi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR DE ÇOK İSTİYOR

Potansiyeli olan genç oyunculara yatırım yapmak isteyen Galatasaray dışında Cenk Özkaçar'ı, Trabzonspor da kadrosuna katmak istiyor. Hüseyin Çimşir'in bu konuda Altay'ın eski teknik direktörü Ali Tandoğan'dan geniş bilgi aldığı ve bordo mavililerin de 19 yaşındaki stoperin peşinde olduğu ifade edildi.

Geçen sezonu Karacabey Belediye'de kiralık olarak geçiren ve kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk bu sezon 1. Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda 4 olmak üzere 14 kez Altay formasını giyerken, 2 kez de U21 Milli Takım'da görev aldı.