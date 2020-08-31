Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti.

31.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:42

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ve UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, Arzerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti.

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TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Galatasaray, Neftçi Bakü ile 17 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek ve mücadele, koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak.

İki takım kozlarını Azerbaycan'da paylaşacak ve üst tura yükselen takım belli olacak.

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