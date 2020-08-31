Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası sarı-kırmızılılar, Arzerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK Galatasaray, Neftçi Bakü ile 17 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek ve mücadele tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşma Azerbaycan'da oynanacak.