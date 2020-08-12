Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç ile 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanılırken, maaşı detayları da paylaşıldı.

İşte Emre Kılınç'ın maaşı;

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti