Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika: Galatasaray'da yeni sezonun 3. transferi Emre Kılınç oldu. Sivasspor ile olan sözleşmesi sona eren Emre Kılınç, Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

12.08.2020 19:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:39

Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç ile 4 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, 4 yılda Galatasaray'dan 36 milyon 850 bin TL garanti ücret alacak.

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Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Kılınç ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanılırken, maaşı detayları da paylaşıldı.

İşte Emre Kılınç'ın maaşı;

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

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