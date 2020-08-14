Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı

Son dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

14.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:56

Süper Lig'de kulüplerden koronavirüs haberleri arka arkaya geliyor. Bugün 2 pozitif test sonucu olduğunu açıklayan Galatasaray'dan sonra Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor'da resmi bir açıklama yayınladı. Bordo mavili ekip, bir futbolcusunun testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı

Kulüpten yapılan resmi açıklama:

"Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır."

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe, gelişmelerin ardından Trabzonspor için geçmiş olsun mesajı yayınlandı ve "Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü'nün oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler