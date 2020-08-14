Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı Son dakika: Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Süper Lig'de kulüplerden koronavirüs haberleri arka arkaya geliyor. Bugün 2 pozitif test sonucu olduğunu açıklayan Galatasaray'dan sonra Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Trabzonspor'da resmi bir açıklama yayınladı. Bordo mavili ekip, bir futbolcusunun testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama:

"Trabzon'da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır."

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe, gelişmelerin ardından Trabzonspor için geçmiş olsun mesajı yayınlandı ve "Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü'nün oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.