Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, Alanyasporlu Papiss Cisse'nin 43 ile 45+3. dakikadaki ve Tasos Bakasetas'ın da 89. dakikadaki gollerine engel olamadı. 90+5. dakikada ise Mustafa Pektemek skoru belirledi: 4-1. Galatasaray'ın tek sayısı ise 45+5'te Adem Büyük'ten geldi.

Ligde Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren sarı kırmızılılar, 52 puanda kaldı ve Sivasspor'un puansız kapattığı haftada 3. sıraya yükselme şansını yitirdi. Alanyaspor ise aldığı bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti.

Öte yandan bu yenilgi ile Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıkmış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma Mete Kalkavan'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Galatasaray'da Ömer'in sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük topuğuyla vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.

Dakika 8: Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Marafona yumrukladı.

Dakika 12: Alanyaspor'da Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

Dakika 13: Salih'in kullandığı köşe vuruşuna önce Ceyhun kafayı vurdu, ardından Cisse'nin kale önündeki şutunu kaleci Okan bir kez daha kornere çeldi.

Dakika 19: Ömer Bayram'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu yandan az farkla dışarı gitti.

Dakika 30: Seri'nin kullandığı serbest vuruşu kaleci Marafona yumruklayarak uzaklaştırdı.

Dakika 35: Galatasaray'da Emre Akbaba ceza sahasında Tzavellas ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan oyunu devam ettirdi.

Dakika 38: Alanyaspor'da Onur Bulut'un sol kanattan yaptığı ortasını arka direkte Efecan kafasıyla içeri çevirdi ama top kaleci Okan'da kaldı.

Dakika 43: Efecan'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortasına Cisse'nin ön direkte yaptığı tek vuruş ağlarla buluştu.

Dakika 45: Linnes'in sol kanattan yerden yaptığı ortasına arka direkte dokunan Adem'in vuruşunu Alanyaspor savunması çizgiden uzaklaştırdı.

Dakika 45+3: Papiss Cisse bir kez daha topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı. Cisse kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Dakika 45+5: Belhanda'nın pasıyla kale önünde bomboş bir şekilde topla buluşan Adem'in vuruşu ağları havalandırdı.

Dakika 45+6: İlk yarı, Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Dakika 47: Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

Dakika 50: Belhanda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

Dakika 53: Galatasaray'da Linnes'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Marafona çeldi.

Dakika 54: Galatasaray'da Belhanda'nın ceza sahası dışından yerden çektiği şutu yandan az farkla auta çıktı.

Dakika 60: Ömer Bayram'ın ayağının içiyle kaleye gönderdiği şut az farkla auta gitti.

Dakika 65: Alanyaspor'da Bakasetas'ın ara pasına hareketlenen Cisse'den önce kalesini zamanında terk eden Okan topun sahibi oldu.

Dakika 69: Galatasaray'da Adem Büyük topu ağlara gönderdi ama öncesinde ofsayta yakalandığı için gol geçerli sayılmadı.

Dakika 73: Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortasına Adem Büyük'ün kafa vuruşu direkten geri döndü.

Dakika 80: Galatasaray'da bir anda ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın gelişine vuruşu yandan dışarı çıktı.Dakika 85: Galatasaray'da Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği ara pası kaleci Marafona'da kaldı.

Dakika 89: Bakasetas'ın golüyle fark bir kez daha 2'ye çıktı: 3-1.

Dakika 90+5: Alanyaspor'da Mustafa Pektemek, skoru belirleyen golü kaydetti ve ev sahibi ekip sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı.