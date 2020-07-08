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Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu ve Sivasspor'un puansız kapattığı haftada 3. sıraya yükselme şansını yitirdi. Bu mağlubiyetle sarı kırmızılıların galibiyet hasreti 7'ye çıktı.

08.07.2020 22:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:11

Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, Alanyasporlu Papiss Cisse'nin 43 ile 45+3. dakikadaki ve Tasos Bakasetas'ın da 89. dakikadaki gollerine engel olamadı. 90+5. dakikada ise Mustafa Pektemek skoru belirledi: 4-1. Galatasaray'ın tek sayısı ise 45+5'te Adem Büyük'ten geldi.

Ligde Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren sarı kırmızılılar, 52 puanda kaldı ve Sivasspor'un puansız kapattığı haftada 3. sıraya yükselme şansını yitirdi. Alanyaspor ise aldığı bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti.

Öte yandan bu yenilgi ile Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıkmış oldu.

Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
Haber Yorumları (4)
VATANDAŞ: 4 4 lük bir oyun tebrikler
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2142: takımı bitirdiler la ama TFF ugrasmayın o kupayı trabzona veremeyeceksiniz
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FENERLİBAHÇELİ34: Gelen 3 giden 4 atıyor. Yaşasın İmparator. Sanırım Başkan adayı olacakmış. Hadi gözünüz aydın.
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