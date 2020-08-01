Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi resmiyet kazandı. Fransız kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferin resmen sona erdiğini duyurdu.

"Radarlarımızda hareket gördük" notuyla yapılan paylaşımda Burak Yılmaz'ın Beşiktaş formasıyla attığı frikik golüne yer verildi.

"HOŞ GELDİN BURAK"

Alacaklarından vazgeçerek bonservisiyle Lille'e giden Burak Yılmaz'ın 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan kulüp CEO'su Marc Ingla, "Hoş geldin Burak Yılmaz. Seni Lille'de gördüğümüzden dolayı mutluyuz. Gerçek bir forvet özelliği taşıyan, kale önünde yetenekli, deneyimli bir futbolcu kadromuza kattık" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ 3. TÜRK

Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan milli futbolcu, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille forması giyen üçüncü Türk futbolcu olacak.