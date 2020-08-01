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Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı

Son dakika: Fransız kulübü Lille, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla Burak Yılmaz'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

01.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:28

Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi resmiyet kazandı. Fransız kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferin resmen sona erdiğini duyurdu.

"Radarlarımızda hareket gördük" notuyla yapılan paylaşımda Burak Yılmaz'ın Beşiktaş formasıyla attığı frikik golüne yer verildi.

Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Alacaklarından vazgeçerek bonservisiyle Lille'e giden Burak Yılmaz'ın yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Milli futbolcu, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille forması giyen üçüncü Türk futbolcu olacak.

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Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı
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