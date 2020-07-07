Son Dakika: Süper Lig'de 32. hafta programı değişti! Trabzonspor ve Başakşehir aynı gün ve saatte oynayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldığını açıkladı.

Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.

İki mücadele de saat 21.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

18: 30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

18: 30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü

21: 00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

21: 00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir

21: 00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş