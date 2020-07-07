Son Dakika: Süper Lig'de 32. hafta programı değişti! Trabzonspor ve Başakşehir aynı gün ve saatte oynayacak Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta programında değişiklik yapıldı. Buna göre, 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar günü saat 21:00'e, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21:00'e alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldığını açıkladı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki mücadele de saat 21.00'de başlayacak. Süper Lig'in 32. haftasında Pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle: 18: 30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor 18: 30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü 21: 00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor 21: 00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir 21: 00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş