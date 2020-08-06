Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi imzasını attırdı. Sarı lacivertli kulüp, Twitter'dan paylaştığı ve "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa, o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadelerinin yer aldığı videoda Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sivasspor'dan ayrılan yıldız futbolcu, sarı lacivertli ekip ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz."

10 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Kariyerine Yeşil Bursa'da başlayan Mert Hakan, sırasıyla Altınordu, Tirespor, Menemen Belediyespor'da oynadı. Daha sonrasında Süper Lig ile kariyer adımını atan yıldız orta saha, kırmızı beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de 10 gole direkt katkı sağladı ve 6 gol, 4 asist kaydetti.