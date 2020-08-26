Ev sahibi ile denk gelen hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki kadın bir dairenin kapısını açıp girdiği sırada ev sahibi ile denk gelince apar topar girdikleri evden çıkarak kaçmaya başladı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

EV SAHİBİ ŞOK GEÇİRDİ

Olay, geçtiğimiz hafta merkez Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kadın bir dairenin kapısını açıp girdiği sırada ev sahibi ile denk gelince apar topar girdikleri evden çıkarak kaçmaya başladı. Kısa süreli şok yaşayan ev sahibi, hemen 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler apartmanın güvenlik kamerasını inceleyerek eşgalini belirlediği şüphelilerin 30 adet çeşitli hırsızlıklardan kaydının olan ayrıca 8 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile aranan 30 yaşındaki G.U., diğer şüpheli B.B.'nin ise hırsızlık başta olmak üzere 7 suçtan kaydı bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine araştırma başlatan ekipler iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden B.B.'nin yaşı küçük olması sebebiyle ileri bir tarihte adliyeye sevk edilmesi için ailesine teslim edildiği, G.U.'nun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.