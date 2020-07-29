Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken altına paralel olarak euro da yükselişini sürdürüyor. Güne 8,16 seviyesinden başlayan euro, 8,24 TL'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Saat 17.55 itibarıyla euro 8,23 TL'den işlem görüyor.

DOLAR VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda dolar 6,97 TL'den, sterlin ise 9,07 TL'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda altının gram fiyatı ise 438 TL seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi. Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın gelecek dönem için vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını söyledi.