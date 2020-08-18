Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım

Karaman'da iki çocuk babası Ömer Köfün'ü (36), pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgilisi Seher E. (26), eşi Oğuzhan E. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Seher E., kocasının, Köfün ile ilişkisini öğrenmesi üzerine 'sinirlerine hakim olamadığı' için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Köfün (36) iki arkadaşıyla birlikte yol kenarındaki ağaçlık alanda piknik yaptığı sırada yanlarına otomobille gelen S.E. (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E. otomobilde bulunan pompalı tüfekle Köfün'e iki el ateş ederek vurdu. Kanlar içinde yere yığılan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

PİKNİĞİ BASTI

Cinayete kurban giden Ömer Köfün, olay öncesi iki erkek arkadaşıyla birlikte ağaçlık alanda piknik yapıyordu. S.E, yanına çağırarak tartışmaya başladığı Köfün'ü daha sonra arkadaşlarının gözü önünde iki el ateş ederek vurdu. Adamın arkadaşları olanlar karşısında adeta şok oldu.

ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ, ARKADAŞLARINA ATEŞ ETTİ

Yerde kanlar içerisinde yatan şahsın başında bir süre bekleyen S.E., yardıma gelen arkadaşlarına da gelmemeleri için ateş açtı. Şahsın arkadaşları ise kurşunlara hedef olmamak için kaçarken, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın öldüğünü tespit etti. Cinayetin sebebi ise S.E. ile Ömer Köfün'ün eskiden sevgili olmaları, bu durumu kocası O.E.'nin duyması nedeniyle kadının giderek şahsı vurarak öldürdüğü öğrenildi. S.E'nin ifadesinde cinayeti, 'Namusum için yaptım' dediği de ileri sürüldü.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM, VURDUM"

Seher E. ve eşi Oğuzhan E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Seher E. ifadesinde Ömer Köfün ile daha önce gönül ilişkisi yaşadığını belirterek, "Geçmişte gönül ilişkisi yaşamıştık. Olay günü ise telefonda Ömer ile tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak Ömer Köfün'ün bulunduğu yere giderek üzerine doğru ateş açtım" dedi.

Oğuzhan E. ise geçmişte eşinin Ömer Köfün ile bir ilişkisinin olduğunu bildiğini ama eşinin Köfün'ü öldürmek istediğini bilmediğini ileri sürdü. Talihsiz adamın cenazesi öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.