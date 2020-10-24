Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ermenistan, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almış ve birçok bölgeye saldırmıştı. Azerbaycan bu saldırının ardından kendisini savunmaya geçerek yerleşim yerlerini işgalden kurtarmaya başladı. Yaklaşık olarak 1 aylık süreçte 100'den fazla sivil yerleşim yeri işgalden kurtarılırken, cepheden kaçan Ermenistan sürekli olarak sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

16 YAŞINDAKİ BİR GENÇ ÖLDÜ

Ermenistan yaptığı hain saldırılara bir yenisini daha ekledi. Ermeni orduları Azerbaycan'ın Terter ve Berde bölgelerini şiddetli bir şekilde saldırdı. Saldırılar sonucu Terter'de 16 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

"EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın sivillere karşı bir savaş sürdüğünü söyleyerek "16 yaşındaki Orhan, Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda evinin bahçesinde öldürüldü" dedi.

64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan ordusunun bu zamana kadar düzenlediği saldırılarda toplamda 64 sivil hayatını kaybetti.

ERMENİSTAN, NEFTALAN VE GORANBOY'A SALDIRDI

Öte yandan gelen son bilgilere göre Ermenistan saldırıları farklı bölgelerde de devam ediyor. Sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan'ın, Neftalan ve Goranboy bölgelerine saldırı düzenlendiği aktarıldı.