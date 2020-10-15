Son Dakika! Ermenistan Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu: 3 ölü

Azerbaycan ile imzaladığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan, sivillere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Terter'e düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı. Hacıyev "Ermenistan insani ateşkesin arkasına gizlenerek sivillere karşı terör politikası yürütüyor. Azerbaycan halkını koruma hakkını saklı tutuyor" dedi.

"BU SADECE KAN DÖKÜLMESİNE YOL AÇACAK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermeni hükümetine ve halkına açık mesaj gönderdim: Kurtardığımız topraklarımızı geri alma girişimlerini bırakmalılar. Bu sadece yeni kayıplara ve kan dökülmesine yol açacak" ifadelerini kullandı.

46 SİVİL ERMENİSTAN SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar 27 Eylül günü, Ermenistan'ın saldırısı üzerine başladı. Karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusu, bir kent ve iki kasaba dahil 45 yerleşim birimini işgalden kurtardı. Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 46'ya çıkarken, 200'den fazla ise yaralı var.