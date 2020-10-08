Son Dakika! Ermenistan tarafından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü: 5 yaralı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Gence, Terter, Ağcabedi, Goranboy ve Ağdam bölgelerinin köylerini dün geceden beri füze ve ağır silahlarla vurulduğunu duyurmuştu. Goranboy'a düşen roket bir sivilin canını almıştı. Saldırılar sonucu şu ana kadar 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi. 143 kişi yaralandı.

ALİYEV, ATEŞKES İÇİN ŞARTINI SÖYLEMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün Dağlık Karabağ'daki sıcak çatışmaların bitmesi sonrası Ermenistan'la masaya oturabileceklerini belirtip, "Askeri ihtilafın sıcak aşaması bittikten sonra Ermenistan'la görüşmelere yeniden başlarız" sözlerine yer vermişti.

ERMENİSTAN CEPHEDE KAYIP VERMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, dünkü çatışmalarda Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı yönlerinde Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait yaklaşık 10 tank, 6 D-20 top, 1 'Acacia' kundağı motorlu topçu cihazı ve yaklaşık 30 aracı imha ettiği duyuruldu. Ermenistan güçlerinden 1'inci ve 7'nci alaylarından bir grup askerin mevzileri terk ederek kaçtığı ifade edildi.