Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, sınır birlikleri komutanını görevden aldı
26.10.2020 16:20 | Güncelleme: 26.10.2020 16:53
Son dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, sınır birliklerinin komutanı Vaghinak Sarkisyan'ı görevden aldı.
Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunda sınır birlikleri komutanı Vaghinak Sarkisyan görevden alındı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlanan kararnamede, "Vaghinak Sarkisyan, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi sınır birliklerinin komutanlığı görevinden alındı" ifadelerine yer verildi. Sarkisyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin herhangi bir detay yer almadı.
Söz konusu kararın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önerisi üzerine alındığı kaydedildi.
SINIR BİRLİKLERİNE YENİ KOMUTAN ATANDI
Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından yayınlanan bir başka kararnameyle sınır birlikleri komutanlığı görevine Arman Maralchyan atandı.