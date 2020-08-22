Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz

Son dakika: Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma yaşanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz" diyerek indirim sinyali verdi.

22.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:50

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Karadeniz'de bulunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dönmez, doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali verdi.

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Bakan Dönmez şunları söyledi:

"Önümüzde 6 bin kilometrekarelik yeni bir alan daha var. Uzmanlarımızın değerlendirmesi, benzer yapıların orada da önümüze çıkabileceği yönünde.

"ALTYAPIYI OLUŞTURUYORUZ"

Keşif ile birlikte ithalatımızda ciddi azalma bekliyoruz. Doğal gazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla kullanabileceği altyapıyı oluşturmuş oluyoruz.

"FİYATLARIN DÜŞMESİ KAÇINILMAZ"

Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz. Her halükarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar."

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