Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı

Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı Emirgan Korusu'ndaki ağaçlık alanda yangın çıkmasına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı.

17.08.2020 23:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 00:42

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Emirgan Korusu'nda, ağaçlık alanda yangın çıkmasına neden olan işaret fişeğinin atılma anı kameralara yansıdı.

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Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan Korusu'ndaki İspark Yat Limanı'na 100 metre mesafede bulunan ağaçlık alanda dün saat 21.30 sıralarında yangın çıkmıştı.

ZANLI GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda yangına çevreden atılan işaret fişeğinin neden olduğu belirlenmişti. İşaret fişeğini atan Vahap Ç. gözaltına alınmıştı. Yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde işaret fişeğinin atıldığı ve ağaçların üzerine düştüğü anlar yer alıyor.