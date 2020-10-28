Son dakika ekonomi: TCMB Başkanı Uysal: Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir.
28.10.2020 11:27 | Güncelleme: 28.10.2020 11:30
Son dakika habere göre TCMB Başkanı Uysal: "Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir.
TCMB Başkanı Uysal: "Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir."