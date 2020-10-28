Son dakika ekonomi: TCMB Başkanı Uysal: "Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir."
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Son dakika ekonomi: TCMB Başkanı Uysal: "Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir."

28.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:30
Son dakika ekonomi: TCMB Başkanı Uysal:

Son dakika habere göre TCMB Başkanı Uysal: "Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir.

TCMB Başkanı Uysal: "Küresel gelişmeler ve risk algısıyla bağlantılı olarak önümüzdeki dönemde portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş olabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

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