Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. DSÖ yetkilisi Soumya Swaminathan, aşıda önceliğin sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ve 65 yaş üstü vatandaşlara verileceğini söyledi.

ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkedeki aşı prototiplerinde insanlı deneylere geçilirken, ilaç şirketleri üretilecek dozlarla ilgili ön anlaşmalar imzalamaya da başladı.

Aşının nasıl dağıtılacağına ilişkin soru işaretleri de giderek artarken, Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Dr. Soumya Swaminathan, aşının onay alması durumunda adil ve erişilebilir bir şekilde dağıtılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İLK OLARAK ÖN SAFTAKİLERE DAĞITILACAK

Bu noktada öncelik verilecek gruplar olduğunu da ifade eden Swaminathan, virüsle mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ve 65 yaş üstündekilere ilk olarak aşı uygulanacağını belirtti.

Swaminathan, ilk grubun ardından ise yüksek bulaşma riski taşıyan et fabrikaları, hapishaneler ve bakım evlerindeki kişilerin aşıya erişim sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.