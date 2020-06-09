Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti. Yetkililer, hükümetlerin, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.

09.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:17

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.

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DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Kovid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti. Elde ettikleri verilere göre, Kovid-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.

"SEMPTOM GÖSTEREN VAKALARA ODAKLANIN"

Kerkhove, hükümetlerin, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için semptom gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti. Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de Kovid-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.