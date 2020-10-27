Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro yeni güne de rekorla başladı

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakmasının ardından döviz kurları yükselişe geçti. Dün psikolojik sınır olan 8 lirayı aşan dolar, günü 8,08 ile kapattı. Yeni güne de rekorla başlayan kur, saat 11.25 itibarıyla 8,15 seviyesinden işlem görerek tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

EURO DA REKOR KIRDI

Dolardaki yükselişe paralel olarak euroda da benzer bir durum yaşanıyor. Dün günü 9,56 ile kapatan euro, şu dakikalarda 9,62 ile rekor seviyede bulunuyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni endeksinin takip edileceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansında uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini, toplantıdan gelebilecek haberlerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.