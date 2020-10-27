Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro yeni güne de rekorla başladı
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Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro yeni güne de rekorla başladı

27.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:40

Son dakika: Yükselişi durdurulamayan dolar ve euro yeni güne de rekorla başladı. Dolar 8,13 ile euro ise 9,61 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit bırakmasının ardından döviz kurları yükselişe geçti. Dün psikolojik sınır olan 8 lirayı aşan dolar, günü 8,08 ile kapattı. Yeni güne de rekorla başlayan kur, saat 10.00 itibarıyla 8,13 seviyesinden işlem görerek tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.

EURO DA REKOR KIRDI

Dolardaki yükselişe paralel olarak euroda da benzer bir durum yaşanıyor. Dün günü 9,56 ile kapatan euro, şu dakikalarda 9,61 ile rekor seviyede bulunuyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güveni endeksinin takip edileceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansında uluslararası dev şirketlerin temsilcileriyle görüşeceğini, toplantıdan gelebilecek haberlerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

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Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro yeni güne de rekorla başladı

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Haber Yorumları (40)
KUR SABİTLENSİN: madem durduramıyoruz bari dolar kuru sabitlensin. Fiyatlar zaten yüksek. Pazar fiyatları manavı, köylüsü yüksek fiyata satıyor. Şimdi bir bahane daha, dolar yükseldi. . .
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İZMİR: haçli gavurlar vatanimiza her yonden saldiriyor
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RIDVAN: Ekonomi yanlış yönetiliyor
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